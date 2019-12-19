Süper Lig'de bu sezon ilk dört haftada tüm maçlarını kazanıp liderliğe yükselen Alanyaspor büyük sükse yapmıştı. Kadrosunda önemli hücum oyuncuları bulunan ve göze hoş gelen bir oyun oynayan Alanyaspor sonunu getirememiş ancak Sivasspor bayrağı devralmıştı. Rıza Çalımbay yönetimindeki ekip son 7 haftada üst üste kazanıp açık ara lider olurken aynı zaman ligin en golcü takımı oldu. Doğal olarak bu iki takımın oyuncuları da transferde adı en çok geçen oyuncular oldu.

Erol Bulut ve Rıza Çalımbay'ın önemli oyuncularının sözleşmesi bitiyor

Alanyaspor ve Sivasspor'da bir çok önemli oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Sivasspor'da yerli gözdeler Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan gibi isimler ayrıca Alanyaspor'da önemli yabancılar Cisse, Djalma, Junior Fernandes, N'Sakala gibi isimlerin sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

Sivasspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:

Emre Kılınç (25) market değeri 3.5 milyon euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020

Fernando (26) market değeri 3 milyon euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020 (Porto'dan kiralık)

Mert Hakan (25) market değeri 600 bin euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020

Erdoğan Yeşilyurt (26) market değeri 400 bin euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020





Alanyaspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:

Papiss Cisse (34) market değeri 2 milyon euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020

Junior Fernandes (31) market değeri 2 milyon euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020

Fabrice N'Sakala (29) market değeri 1.5 milyon euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020

Djalma Campos (32) market değeri 800 bin euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020

Ceyhun Gülselam (31) market değeri 650 bin euro / sözleşme bitiş: 31 Mayıs 2020







