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Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, evinde oynayacağı Ümraniyespor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

10 Kasım 2022, Perşembe 14:54 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig 'in 14'üncü hafta maçında cumartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. 

DHA

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