Sivasspor, Ümraniye maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 14. hafta maçında sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İHA