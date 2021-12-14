Sivasspor uçuyor

Sivasspor kötü başladığı sezonda sonradan açıldı. İlk galibiyet için 6. haftayı bekleyen Kırmızı-Beyazlılar, üst üste iki galibiyetin zaferin ardından yine 5 hafta beklemek zorunda kalmıştı. Eksiklerin dönmesiyle Yiğidolar gaza bastı. 4-0'lıkHatayspor galibiyetiyle kötü gidişe nokta koyan Rıza Çalımbay'ın ekibi önceki hafta da ligin bir başka formda takımı Alanyapor'u deplasmanda 1-0 yendi.

İç sahada 3. zafer

Ve dün de Galatasaray 'ı aynı skorla geçen Yiğidolar bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alırken bu performansıyla 5 sıra birden yükseldi. Sadece son dönemdeki lig performansı değil Galatasaray'a karşı da iç sahada başarılı sonuçlarına devam etti Yiğidolar. Kırmızı-Beyazlılar rakibi karşısında son 6 sezonda 5. kez sahadan puanla ayrıldı. Sivasspor bu seride 3. galibiyetini alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Dün geceki karşılaşma teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Fatih Terim'e karşı 18 yıllık galibiyet özleminin de sona erdiği mücadele oldu. Çalımbay 2003'te Denizlispor 'u çalıştırırken Ali Sami Yen'de 1-0 kazandığı maçtan sonra meslektaşına karşı 12. maçında 2. kez galibiyet sevinci yaşadı.