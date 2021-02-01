Sivasspor, Tyler Boyd transferini resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'un transferini bitirdi. Beşiktaş ile sezon sonuna kadar kiralama noktasında anlaşma sağlayan Sivasspor, oyuncuyla da sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sivasspor'un Tyler Boyd transferine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak"