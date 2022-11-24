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Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Beşiktaş’la sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Sivasspor’la anlaşan Tyler Boyd, devre arasında yeni takımına katılacak. Yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

24 Kasım 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Sivasspor daha önce Beşiktaş ’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tyler Boyd’u bu kez resmen takımına kazandırıyor. Sezon başında yine Siyah-Beyazlılar’dan kiralanması için görüşmeler yapılan ABD’li oyuncu kulübünde kalmayı tercih etmişti. Ancak Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen oyuncu, Şenol Güneş’in gelişiyle tamamen gözden çıkarıldı. Kontratı devam etmesine karşın yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Boyd böylece boşa çıktı. Devre arası için yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Sivasspor’un doğrudan oyuncunun menajeriyle temasa geçerek söz kestiği ifade edildi.

Kartal’ı tatmin etmedi

Kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü’nde sergilediği başarılı performansın ardından Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro bonservis ödeyerek aldığı Boyd’un Siyah-Beyazlı takımdaki performansı hiçbir dönem tatmin etmedi. Boyd’un da Sivasspor’a transfer olmak istediği ve kariyerinde yeniden bir çıkış yapmak adına Yiğidolar’ı fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.

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