Sivasspor transferde şova başladı!

Takımın en önemli oyuncusu Robinho’yu satmak zorunda kalan ve bu transferden kasasına 2 milyon Euro bonservis koyan Sivasspor, transferde düğmeye bastı. Devre arasında 4 iyi transfer yapmayı planlayan Yiğidolar, ilkini açıkladı. Sivasspor, daha önce FANATİK’in yazdığı Fousseni Diabate’yi renklerine bağladı. Malili sol kanat oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Leicester City’den kiralandı. Diabate’nin imza töreni bugün Antalya kampında saat 15.00’te yapılacak. Sivasspor’un bombaları bununla sınırlı değil. Yiğidolar, forvet işini de yine İngiltere’den çözdü. Sivasspor, bonservisi Manchester City’de olan ve Flamengo’da kiralık oynayıp İngiliz devine geri dönen Marlos Moreno’yla da her konuda anlaştı.

İki transfer daha

Kulüple olan pürüzler de giderilirken, Moreno’nun açıklanması an meselesi. Sivasspor’un hedefi, orta saha ve savunmaya da birer oyuncu almak. Bu konuda hem yurt içinde hem de yurt dışında temaslarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar, 10 günlük süre içinde yani lig başlamadan bu iki transferi de tamamlamayı planlıyor.

Bu haberi de okudular Aziz Behiç’e Göztepe kancası