Sivasspor transferde atağa geçti: Wellington Rato ve Michel Araujo

Kayode, Konate, Sefa Yılmaz gibi hücum oyuncularıyla yollarını ayıran Sivasspor , gol bölgelerine hâlâ beklenen takviyeleri yapabilmiş değil. Sezonun başlamasına 3 haftalık bir süre kaldı. Yiğidolar gaza yeni yeni basıyor. Özellikle kanat pozisyonları için takıma seviye atlatacak isimler üzerine yoğunlaşan Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda iki oyuncuyu gündemine aldı.

Sol kanada düşünülen isim Brezilya’da Atletico-Goianiense forması giyen Wellington Rato... Menacerler aracılığıyla önerilen oyuncuyla ilgili maliyet araştırması yapılıyor. Geçen sezonu Japonya’da Nagasaki’de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcunun, Sivasspor’a da kiralık olarak gelmesi gündemde.

Charisis de geliyor

Sağ kanat için ise Michel Araujo, KırmızıBeyazlılar’ın hedefindeki isim. 25 yaşındaki Uruguaylı’yla ilgili kulübü Fluminense ile görüşmeler hız kazanmış durumda. Sivasspor her iki oyuncuyu da renklerine bağlayarak, ikinci etap kampına yetiştirmek istiyor. Orta saha için her konuda anlaşmaya varılan Atromitos’lu Charis Charisis’le de birkaç güne kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.





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