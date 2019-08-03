Sivasspor transferde atağa geçti

Transferde sessiz ve derinden ilerleyen Yiğidolar, aradığı 10 numarayı Sırbistan’da buldu. Kırmızı-Beyazlılar, Partizan’ın 2000 doğumlu yıldızı Armin Djerlek’i bitirdi.

Oyuncu ile her konuda anlaşılırken, kulübü de ikna edildi. Djerlek’in bir sonraki satışından Partizan’a yüzde 50 pay verileceği öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın uzun süredir izlettiği Djerlek, yüksek potansiyeli ile dikkat çekiyor ve Sırbistan’da geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Gündemdeki diğer oyuncu ise Uğur Demirok. Uğur kampta yok Rıza Çalımbay, eski öğrencisini mutlaka takımda görmek istiyor. Konyaspor’un gözden çıkarttığı ve kampa götürmediği tecrübeli stoper ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Sivasspor, bonservis ödemeden bu işi bitirmeyi amaçlıyor.