Abdullah Avcı yönetimindeki ligde fırtına gibi esen Trabzonspor , 21. hafta maçında Sivasspor'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına sahasında 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz devi, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran Fırtına, en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. 2 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son veren Yiğidolar ise güçlü rakibini devirip seri yakalamak istiyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 29 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Koray, Cofie, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

Tüm gözler Edin Visca'nın üzerinde

Trabzonspor’un bomba transferi Edin Visca, Bordo-Mavili formayı bugün ilk kez terletecek. Özellikle Nwakaeme’nin yokluğunda Bosnalı yıldıza büyük iş düşecek. Başakşehir’den hazır şekilde Bordo-Mavili takıma gelen ve hiç idman kaçırmayan tecrübeli futbolcu, zorlu Sivas deplasmanında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Edgar’ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından lisansı da çıkartılan Visca’nın, Trabzonspor’daki ilk maçında sergileyeceği performans ve takım arkadaşlarıyla uyumu merak ediliyor.

Trabzonspor'da son dakika

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Siopis rahatsızlıkları nedeniyle Sivas’a götürülmedi. Djaniny ile Trondsen’in de sakatlıkları bulunuyor. Yeni transferlerden Visca ile Puchacz’ın yanı sıra dün Trabzon’a gelen Yusuf Erdoğan deplasman kafilesinde yer aldı. Kouassi ise Afrika Kupası’nda.

Sivasspor'da son dakika

Geçtiğimiz hafta Konyaspor’u deplasmanda deviren Sivasspor’da takımın iki önemli ismi Gradel ve Fayr, Afrika Kupası’nda. Hakan Arslan, Ziya, Jorge Felix ve Ulvestad’ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca stoper Goutas’ın da 11’de olması zor. Maç saatinde bugün hava sıcaklığı -2 ila -7 derece arasında bekleniyor. Kar yağışı ihtimali de bulunuyor.

Süper Lig'de 32. randevu

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.