Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından 4-1’lik Ankaragücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor. 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan, son 2 maçından galibiyetle ayrılan Yiğidolar ise güçlü rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor. Sivasspor, galibiyet serisini 3, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmaya çalışacak.

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Bakasetas (Flavio), Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor'da 6 eksik

Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki son idmanın ardından Sivas’ın yolunu tuttu. Maç kafilesinde sakatlıkları olan Berat Özdemir, Afobe ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin yanı sıra, kart cezalısı Djaniny yer almadı. Uzun süredir takımdan ayrı olan Trondsen ile Abdülkadir Ömür de Sivas’a götürülmedi.

Nwakaeme’nin patlama maçı

Milli arada Nijerya'ya gidip ailesini gören ve Trabzon’a oldukça moralli dönen Anthony Nwakaeme, zorlu Sivas deplasmanında Abdullah Avcı’nın en büyük kozu olacak. 31 yaşındaki yıldız, hafta boyunca antrenmanlarda gösterdiği performansla yüzleri güldürürken, bugün gol hasretini bitirmek istiyor. Ligde en son 8 Şubat’ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde fileleri havalandıran Nwakame, 6 maçtır suskun. Başarılı kanat oyuncusu, Sivas ağlarını sarsıp geri dönüş yapmayı hedefliyor. Fırtına’nın hocası, Nwakaeme’nin yanı sıra son Ankaragücü maçında 2 gol atan Ekuban’a da çok güveniyor. Ganalı yıldız, cezalı Djaniny ve sakat Afobe’nin yokluğunda bugün sağ kanatta değil ileri uçta forma giyecek.

Bakasetas, Abdulkadir ve Edgar sınırda

Sivasspor maçından 3 gün sonra Kayserispor ile kozlarını paylaşacak olan Fırtına, ardından da Rizespor’la karşılaşacak. Karadeniz ekibinde Bakasetas, Abdulkadir Parmak ve Edgar kart sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

Rıza Çalımbay önde

Abdullah Avcı ile Rıza Çalımbay’ın takımları, ligde 19. kez karşılaşacak. Geride kalan 18 maçta Çalımbay’ın galibiyetlerde 6’ya 5 üstünlüğü bulunuyor. 7 mücadele ise berabere bitti. Abdullah Avcı, Çalımbay’a rakip olduğu son 3 maçı kazanamazken, sadece 1 puan alabildi.

Trabzonspor ile Sivasspor 30. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas’ta yapacakları maçla Süper Lig’de 30. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor’un 14, Sivasspor’un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor’un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Sivas’taki maçlar

Sivas’ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu. Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5’inden galibiyetle, 3’ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.