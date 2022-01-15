Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Son 4 maçtan 3 galibiyet çıkaran ve en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Abdullah Avcı'nın ekibi, zorlu deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Yiğidolar ise taraftar desteğini arkasına alıp güçlü rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor. Sivasspor - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu. Abdullah Avcı, yeni transfer Visca ile ilgili kararını verdi.
Abdullah Avcı yönetimindeki ligde fırtına gibi esen Trabzonspor , 21. hafta maçında Sivasspor 'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına sahasında 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz devi, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran Fırtına, en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. 2 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son veren Yiğidolar ise güçlü rakibini devirip seri yakalamak istiyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 29 puanla 9. basamakta bulunuyor.
Sivasspor - Trabzonspor maçı 11'leri:
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Özkan, Kerem, Cofie, Pedro Henrique, Erdoğan, Leke James
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius
Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.