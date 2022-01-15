Abdullah Avcı yönetimindeki ligde fırtına gibi esen Trabzonspor , 21. hafta maçında Sivasspor 'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına sahasında 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz devi, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran Fırtına, en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. 2 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son veren Yiğidolar ise güçlü rakibini devirip seri yakalamak istiyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 29 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Sivasspor - Trabzonspor maçı 11'leri:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Özkan, Kerem, Cofie, Pedro Henrique, Erdoğan, Leke James

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.