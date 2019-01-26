Süper Lig'in ikinci yarısına Medipol Başakşehir yenilgisiyle başlayan ve ligde 5 maç sonra kaybeden Trabzonspor, 19'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Trabzonspor rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Son iki maçını kaybeden Sivasspor ise yeniden çıkış peşinde.

Sivasspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Anthony, Rodallega

Kadro büyük oranda korunacak

Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira ve Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında bulunan Amiri ile Hosseini'den bun maçta faydalanamayacak. Karaman'ın ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11'ini büyük oranda koruyarak sadece sakat olan Pereira'nın yokluğunda Kamil Ahmet'i sağ bekte oynatıp orta alanda ise Batuhan'a görev vermesi bekleniyor.

Sivasspor ile 26. randevu

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

Sivasspor’da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Trabzonspor 6 sezondur Sivas'ta yenilmiyor

Demir Grup Sivasspor biri İstanbul olmak üzere ev sahibi olduğu 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Ev sahibi ekip attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. Demir Grup Sivasspor ise Trabzonspor'u evinde 6 sezondur yenemiyor. Kırmızı-beyazlılar en son galibiyetini 10 Şubat 2013'te 2-0'lık skor ile elde etti. Söz konusu müsabakanın ardından bordo-mavililer Sivas'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

İki takımda ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor

Geçtiğimiz hafta başlayan ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda iki takım da mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yarın oynanacak mücadelede Trabzonspor ile Sivasspor, sezonun ikinci yarısının ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta bordo-mavililer sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2, Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.