Sivasspor - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI

GOOOOL - Maç golle başladı. Abdulkadir'in pasında Sivasspor savunmasından kurtulan Sörloth, topu tek pasta Advijaj'la buluşturdu. Topu kontrol eden Kosovalı futbolcu, yerden sert bir vuruş yaptı. Samassa'yı geçen top ağlarla buluştu.

GOOOOL - Sivasspor tehlikeli pozisyonların ardından aradığı golü buldu. Ev sahibi ekip gelişen hızlı atakta Fernando ile golüp skora dengeyi getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Advijaj ve Fernando'nun golleri ile 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Sivasspor - Trabzonspor 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth



