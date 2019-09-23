Sivasspor - Trabzonspor (CANLI)
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor. Ev sahibi Sivas, galibyet özlemini taraftarı önünde gidermek istiyor. Son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Trabzonspor ise evine moralli dönmek istiyor. Trabzonspor, henüz 3. dakikada Avdijaj'la öne geçti. Ev sahibi ekip, 41. dakikada Fernando ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin ikinci yarısı oynanırken 1-1'lik eşitlik devam ediyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI
GOOOOL - Maç golle başladı. Abdulkadir'in pasında Sivasspor savunmasından kurtulan Sörloth, topu tek pasta Advijaj'la buluşturdu. Topu kontrol eden Kosovalı futbolcu, yerden sert bir vuruş yaptı. Samassa'yı geçen top ağlarla buluştu.
GOOOOL - Sivasspor tehlikeli pozisyonların ardından aradığı golü buldu. Ev sahibi ekip gelişen hızlı atakta Fernando ile golüp skora dengeyi getirdi.
Mücadelenin ilk yarısı Advijaj ve Fernando'nun golleri ile 1-1 sona erdi.
İkinci yarı başladı.
Sivasspor - Trabzonspor 11'ler...
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth