Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Tolgahan Acar'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "18 Temmuz 2016 tarihinde renklerimize bağladığımız Tolgahan Acar'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi. Tolgahan Acar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

32 yaşındaki Tolgahan geçen sezon 26 Süper Lig maçında forma giymişti.

Yiğidolar kısa süre önce Troyes'un Mali'li kalecisi Mamadou Samassa'yı transfer etti.