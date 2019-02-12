Sivasspor tırmanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasındaki Demir Grup Sivasspor, evinde Akhisarspor’un 2-1’le geçti. 4. dakikada Diabate’nin sağdan ortasında kale alanındaki Kone’nin kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. 27. dakikada Josue’nin ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı tokatlayarak çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı Demir Grup Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya konuk ekip etkili başlayan taraftı. 50. dakikada Regattin’in soldan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 51. dakikada sol kanattan topla ceza alanına giren Emre Kılınç, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Rybalka’ya çıkardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından bekletmeden vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti. 60. dakikada Sivasspor farkı 2’ye çıkardı.

VAR devreye girdi

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 59. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine Cikalleshi’nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone, topu filelere gönderdi: 2-0. 88’de Akhisarspor farkı 1’e indirdi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Onur Ayık’ın Ziya Erdal ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda ikinci kez VAR’a giderek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Josue, topu ağlarla buluşturdu. skoru belirledi: 2-1. Sivas 7. sıraya yükselirken, 4’ü üst üste olmak üzere son 6 maçında 5. yenilgisini alan Akhisar ise son basamakta kaldı.