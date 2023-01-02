Süper Lig 'in 16. haftasında Galatasaray , Sivasspor deplasmanına konuk olmuş ve mücadeleyi sarı-kırmızılı takım, 2-1 kazanırken maçta büyük tartışmalara neden olan hakem kararları yaşanmıştı.





Sivasspor'un iptal edilen golü büyük tartışma yarattı

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad'la bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen Erkan Özdamar tarafından izlenip iptal edildi. Kimse golün hangi karar gerekçesiyle iptal edildiğini anlayamazken büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kafa karışıklığı: Gol neden iptal edildi?

Yiğidolar, 49'da Fredrik Ulvestad'ın golüyle beraberliği yakaladı ancak VAR mücadelenin hakemi Erkan Özdamar'ı uyardı. Özdamar pozisyonu uzun süre inceledikten sonra golü iptal etti. Bu pozisyon sonrasında golün neden iptal edildiği tartışılırken, Özdamar'ın bu kararı ofsayt olarak yorumlandı. Özdamar'ın aynı zamanda Ulvestad'ın tabanıyla yaptığı gol vuruşunu tehlikeli hareket olarak nitelendirmiş olabileceği de öngörüldü.





SİVASSPOR'DAN MAÇIN TEKRARI İÇİN TFF'YE BAŞVURU

Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maçta VAR uyarısı ile iptal edilen gol pozisyonunun kural hatası olduğunu ileri sürerek maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.





Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

29.12.2022 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.









Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.





Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz.



