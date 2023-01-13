Rıza Çalımbay: Bu krizlerden mükemmel bir şekilde çıktık

Spor Toto Süper Lig 'in 19'uncu haftasında Kayserispor'a konuk olan Sivasspor , sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldıkları mağlubiyeti hak ettiklerini dile getiren Rıza Çalımbay, "Tabi ki futbolda maalesef bazen böyle şeyler oluyor, yaşanıyor. Biz de tabi ki bugün hakikaten bunu hak ettik. Yediğimiz gollerle başta. İkinci yarı tabi ki hem taktik değişikliği hem oyuncu değişikliğini de yaptık. Golümüzü de bulduk, iyi de oynamaya başladık ama yine de tabii ki bazı hatalarımızdan dolayı yine de bir tane daha gol yememiz bizim için kötü oldu" diye konuştu.

"İLERİDE ÇOĞALAMADIK"

Çalımbay, önemli iki forvetlerinin takımda olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim 2 tane forvetimiz var. Biri Mustapha Yatabare, biri Leke James. Biz bunlardan zaten yararlanamıyoruz. Özellikle de Leke James'in ve Yatabare'nin olmaması bizim için bir dezavantaj oldu, çünkü ileride çoğalamadık. İleride top tutamadık maalesef ama yine de ne olursa olsun böyle bir skor olmaması gerekiyordu. Bazı arkadaşlarımız maalesef kapasitesinin bayağı bir altında oynadılar. Bugün şanssız bir günümüzdü."

"BUNDAN ÖNCEKİ SENE, ONDAN ÖNCEKİ SENE AYNI BÖYLE KRİZLERİ YAŞADIK AMA SONRA MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE ÇIKTIK"

Takımına güvendiğini kaydeden Çalımbay, "Bu takım 3 sene Avrupa'ya giden bir takım. Bu takım, Türkiye Kupası'nı alan bir takım ve bu takım Mart'ta Avrupa maçlarını tekrar oynayacak bir takım. Grubun lider olarak bitiren bir takım. Bu, şunu gösterdi ki bu takıma mutlaka çok iyi takviyeler gerekiyor. Zaten onu da biz de almaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede alırsak eksiklerimizi de giderirsek biz eskisinden daha iyi olacağız. Ondan kesinlikle eminim. Ben takımıma güveniyorum. Bundan önceki sene, ondan önceki sene aynı böyle krizleri yaşadık ama sonra mükemmel bir şekilde çıktık. Avrupa'ya gittik. Oralarda da başarılı olduk. Aynı şekilde de olacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum ama dediğim gibi böyle bugün bir şansız bir gün yaşadık" dedi. (DHA)