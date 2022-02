Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Murat Özen ve Göktuğ Derici’nin hazırlayıp sunduğu Radyogol'de yayınlanan Karakartal programına katıldı.

İşte Çalımbay'ın yaptığı açıklamalar:

'O KRAMPON MÜZEDEYMİŞ'

Beşiktaş 'ta futbol oynadığı döneme ait bir anısını anlatan Çalımbay; “Bir maçta küçük parmağım kırıldı. İğne falan olduk ama ağrısı geçmedi. O haliyle ayakkabıya da ayağım sığmıyordu. Bir çözüm bulmaya çalıştım ve 'Ayakkabıyı keselim' dedim. O ayakkabıyı kesip parmağı boşa alarak 3 maç kadar oynadım. O krampon müzedeymiş.”

'BEŞİKTAŞ, DAHA ZOR TAKIMLARLA OYNADI'

Avrupa maçlarının ligi etkilediğini belirten Rıza Çalımbay; "Bana göre Beşiktaş ligin en iyi kadroya sahip takımı. Ancak yaşanan Avrupa süreci hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 'ın işini zorlaştırdı. Bizim de öyle. Bu süreçte sadece lig oynamış olsaydık muhtemelen 10 puan fazlamız olacaktı. Evet, diğer takımlar Avrupa oynadı. Ancak Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oynadı. Daha zor takımlarla oynadı. Sakatlıklar, hastalıklar oldu. Kadro olarak çok iyi bir takım aslında. Biz ise daha mütevazi bir takımız."

'BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili Çalımbay; "Kendi sahamızda oynayacağımız Beşiktaş maçında kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

'BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİ ADINA İYİ OYUNCULAR'

Beşiktaş'ın altyapıdan gelen oyunculara A Takım'da yer vermesiyle ilgili ise tecrübeli teknik adam; "Ben sadece Beşiktaş'ta oynadım. Ben de oraya gelirken altyapıdan geldim. Beşiktaş'ın altyapıdan gelen oyuncuları dört gözle oynayacakları maçı bekliyorlardır bence. 'Bir an önce kendimizi gösterelim' diyorlardır. Gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ın altyapıdan gelen oyuncuları çok yetenekli, önleri açık. Beşiktaş'ın bence büyük bir şansı var. Galatasaray-Fenerbahçe'ye göre daha çok altyapıdan oyuncu çıkaran bir camia. Özellikle bizim zamanımızda takımın %80'i altyapıdan gelmişti. Beşiktaş'tan her zaman oyuncu çıkar. Her zaman iyi oyuncular çıkar. Şu anda gelen arkadaşlarımız da Beşiktaş'ın geleceği adına iyi oyuncular."