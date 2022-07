Sivasspor, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 11.50'de Avusturya'nın Viyana kentine gitti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilenin hareketi öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleşen ilk etap hazırlık çalışmalarını değerlendiren Çalımbay, "Doğa harikası bir yerde mükemmel bir kamp yaptık. Tabii bizim maç oynamamız gerekiyor. Avrupa kupaları oynacağız. Bizler için çok önemli. Avusturya'ya hazırlık maçları oynamak için gidiyoruz. 3 maç oynayacağız. Ardından hemen döneceğiz. Zaten birkaç gün sonra Trabzonspor ile Süper Kupa oynayacağız. Bizim hazır bir şekilde gidebilmemiz için iki etap da çok önemli. Birisi yüklenme gibi kondisyon ağırlıklı, ikincisi de maç ağırlıklı. Yeni katılan arkadaşlarımızın ve takımımızın maç temposunu kazanması açısından 3 maç oynayıp geri döneceğiz" diye konuştu.

"TRANSFERE ACİL İHTİYACIMIZ VAR"

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçı oynayacaklarını ve Süper Kupa'da da Trabzonspor ile karşılaşacaklarını belirten Çalımbay, transferlerin bir an önce yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Çalımbay, "Tek sıkıntımız transfer. Transferler şu ana kadar istediğimiz şekilde olmadı. Ama yönetimimiz uğraşıyor. Listeyi verdim. İstediğimiz üç oyuncu var. Sekiz oyuncumuzu kaybettik. Onların yerini mutlak doldurmamız gerekiyor. Bunu da bir an önce yapmamız gerekiyor. Hem Süper Kupa önemli hem play-off gruplara kalmak adına çok çok önemli. Transfere acil şekilde ihtiyacımız var" diye konuştu.

MORUTAN'IN TRANSFERİ HAKKINDA

Transfer listesinin başında Galatasaray 'dan Morutan'ın yer aldığını kaydeden Rıza Çalımbay, görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Çalımbay, "Başkanımız uğraşıyor. Olabilirse iyi olur. Verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Gerçekten iyi bir oyuncu. Belki istediği şansı orada bulamamıştır. Türkiye'ye uyum sağlayamamıştır. Bizde olabilir. Avrupa kupası da oynayacak. Onun için çok çok önemli. Galatasaray'a çok kuvvetli şekilde geri dönmek isteyecektir. Bizim orası bir fırsat olabilir. Neticede bu Galatasaray'a, Morutan'ın düşüncesine bağlı" dedi.

İlk hazırlık kampına 10 genç futbolcu çağırdığını aktaran Çalımbay, "Aralarında çok iyi arkadaşlarımız var. Biz çok eksik kadroyla gidiyoruz. Sakat olmayan 21 arkadaş ile gidiyoruz. Sıkıntı yaşayabiliriz. Arkadaşlardan birini getirebildim. Çünkü öbürlerinin maalesef pasaportları ve vizeleri yetişmedi. Yoksa en az 3-4 arkadaşımızı bu kampa dahil edecektik. Sivas'a döndüğümüzde bir grup yine bizimle beraber olacak" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR"

Rıza Çalımbay, yeni sezonda Süper Lig'in çok zor geçeceğini ve hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu aktararak şunları söyledi:

" Fenerbahçe , Galatasaray, Beşiktaş , Trabzonspor inanılmaz transferler yapıyorlar. Başakşehir, Konya, Antalyaspor da öyle. Lig çok zor geçecek. Biz de bir an önce transferleri yapıp, arkadaşlar bize uyum sağlasınlar; maçlarımıza öyle girelim istiyoruz. Ama bir Anadolu takımının bütçesinin büyükler kadar olması zaten mümkün değil. Bizim de alabileceğimiz, kapasitemizin yettiği oyuncuları bir an önce almamız gerekiyor. Hedefimiz üst sıralar. Üç senedir takımı Avrupa'ya götürüyoruz. Play-off'ları geçtiğimizde gruplara kalacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Kulübümüz iyi de para alacak. Bunun için tek isteğimiz transferlerin bir an önce yetiştirilmesi. Süper Kupa'da iki tane şampiyon takım oynayacak. O maçı oynamak bile gurur verici. Tek hedefimiz maçı kazanmak. Dostça bir maç olacak. Bizim de taraftarımız çok olacak."

DHA