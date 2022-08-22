Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor 'u konuk ederken, Yiğidolar'ın hocası Rıza Çalımbay da özel bir günü yaşadı. Tecrübeli hoca, Süper Lig tarihinde tam 600. kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.

13 farklı takım...

Futbolculuk döneminde sadece Beşiktaş forması giyerek Siyah-Beyazlılar'ın efsanesi olan deneyimli isim teknik patronluk kariyerine Göztepe'de başladı. Ardından sırasıyla Denizli, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'un başında yer alan Çalımbay, 2005'te efsanesi olduğu Beşiktaş'ın başına geçti. Kara Kartal'la 31 maça çıkan ve 2 puan ortalaması yakalayan başarılı çalıştırıcı, sonrasında sırasıyla; Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor , Konyaspor'u çalıştırdı.

3 yıldır Sivas'ta

2019'dan bu yana Sivasspor'da görev yapan 59 yaşındaki teknik adam, Samet Aybaba'nın (621) ardından Alanyaspor maçıyla 600. maçına çıkan ikinci teknik direktör oldu. Öte yandan Rıza hoca bu kariyerini geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandırdı.

İşte Süper Lig'den en çok maça çıkan teknik adamlar:

Samet Aybaba (621)

Rıza Çalımbay (600)

Şenol Güneş (579)

Yılmaz Vural (542)

Aykut Kocaman (542)



