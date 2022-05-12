Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çalımbay, ''Lige ilk başlayan ve en son bitiren takım olacağız. Taraftara çok teşekkür ederim. Onların desteği olduğu zaman neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Alanyaspor en çok maç oynadığımız takım. 4 maç oynadık. Onları elemek, yenmek kolay değil. Bu nedenle oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar. Efecan maçtan sonra hakeme bir şeyler söylüyordu. Kırmızı kart görmesin diye onu tutmaya çalıştım. Sonra soyunma odamıza geldi bizden özür diledi'' dedi.

Rıza Çalımbay, '' Sivasspor tarihinde ilk kez final oynuyor. Çok gergindi o nedenle çok zorlandık. Kayserispor ile oynamaktan mutluyuz. Kupa almak istiyoruz. İstanbul'da en çok Sivaslı var. Taraftar desteğiyle kupayı almak istiyoruz. Ligin son maçını da Kayserispor'la oynayacağız; üç gün sonra kupa finalinde oynayacağız. O nedenle lig maçında bazı arkadaşlarımızı dinlendireceğiz. Henrique çocuğu nedeniyle ayrıldı. Yatabare cezalıydı. Eksiklerimiz vardı. Ama biz mazaret gözetmeden finale çıkacağız ve kazanacağımıza inanıyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Kupayı alırız ya da almayız; ama biz zor koşullarda büyük iş yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, yıllaraca kaptanlığını yaptığı ve teknik direktör olarak da çalıştığı Beşiktaş 'la ilgili olarak Çalımbay, ''Beşiktaş çok iyi bir kadroya sahip, en iyi kadro Beşiktaş'ta; bu kadroyla çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Yeni teknik direktörü tanımıyorum; ama başarılı olmasını temenni ederim'' dedi.