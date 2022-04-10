Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, maça şanssız bir golle başladıklarını belirterek, "Maçın başında gol yememiz iyi olmadı ama henüz maçın başı olduğu için telifi imkanımız vardı. Baktık maç sonunda istatistiklere, en çok şut atan, pozisyona giren bizim takım ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibin kendi kalemize attığımız gol ve Deniz'in şutu var. Takımımız istediğimiz biraz altında oynadı ama yine de pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. Tabi burada kaleci Volkan'ın mükemmel kurtarışları var. Maçın hakkı beraberlik olabilirdi maalesef. Oyundan kopmamaya çalıştık, arkadaşları da değiştirdik ama istediğimiz neticeyi alamadık. Kalan 6 maçımızı da en iyi şekilde bitirmek tek amacımız. Kupada da yarı final oynayacağız. Orayı da geçip finale kalmak istiyoruz. Bugün için üzgünüz. Eksik arkadaşlarımız çok olduğu için onlar olmayışı da sahaya yansıdı" dedi.

SİVAS, (DHA)











