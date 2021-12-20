Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kararı Beşiktaş verecek!

Lig Radyo'da editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın sunduğu 'Zen Poliklinik Saç Ekim Merkezi Mixed Zone' progamına konuşan deneyimli teknik adam Beşiktaş iddialarına yanıt verdi. Şu anda böyle bir konuyu konuşmaya gerek olmadığını vurgulayan başarılı hoca, "Çünkü bana kimseden bir teklif gelmedi. Direkt olarak görüştüğüm de kimse olmadı. O yüzden bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz. Beşiktaş Yönetimi bir hoca konusunda karar vermişti. Ancak o olmadı. Şimdi yine durumu değerlendirip en doğru kararı vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

'Serimiz devam edecek'

Takımının son haftalarda ortaya koyduğu performanstan son derece memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, "4 maçlık zorlu bir seriden galibiyetlerle ayrıldık. Bu beklediğimiz ve istediğimiz bir şeydi. Daha iyisini de yapmak istiyoruz. Geçen sezonki gibi uzun bir seriyle hedefimiz üst sıralarda yer almak" açıklamasında bulundu.

'Kerem, Mert Hakan gibi'

Son haftalarda şans bulan genç oyuncu Kerem Atakan Kesgin hakkında da konuşan Çalımbay, "Kerem, geleceği olan akıllı bir oyuncu. Son maçta bir sakatlık yaşadı. Fiziksel olarak biraz daha kuvvetlenmesi lazım. İleride onun aynı Mert Hakan gibi bir çıkış yapmasını bekliyorum" sözlerini sarf etti.