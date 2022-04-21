Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor , Sivasspor 'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1'lik galibiyet ile kazanan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maça enteresan bir şekilde başladıklarını söyledi. Çalımbay, “Beklemediğimiz şekilde bir hata oldu. Kalecimiz bir anlık panikten midir oldu bir hata ve gol yedik ama oyundan kopmadık. Maç ilerledikçe daha da iyi oynamaya başladık. Özellikle maçın ilk yarısının sonlarına doğru çok güzel pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda yine aynı şekilde hem defansımızı yaptık, hem de ilerde ataklarımız oldu. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleden hiç kopmadık. Çok güzel bir maç oldu. Son dakikada attığımız golle galip gelmek çok güzel bir şey. Yalnız oynanan maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı Sivas’ta oynanacak. Biz bugün maçın başından sonuna kadar disiplinli oyunumuzu bozmadık. Alanyaspor’un nasıl bir oyun sistemi olduğunu biliyorduk ve çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele etti. Bana göre hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra Alanyaspor'un atakları geldi. O anda da kalecimiz defansımız oyuncularımız mükemmel direnç gösterdi. İyi bir galibiyet ama dediğim gibi bu bir maçtı. Bu maç ne olursa olsun her zaman sonuç ikinci maçta belli olacak” dedi.

DHA



