Sivasspor , ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray ’a 2-1 yenildi. Mücadeleye ise Sivasspor'un Fredrik Ulvestad'la bulduğu golün iptal edilmesi damga vurdu. Karşılaşma sonunda Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, soyunma odasına girmedi ve hakem Erkan Özdamar ile ekibinin kenara gelmesini bekledi. Çalımbay daha sonra Erkan Özdamar’a iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu ile ilgili sorular sordu. Kısa süre Özdamar ile konuşan Çalımbay’ın moralsiz olduğu görüldü. Hakem Erkan Özdamar ise daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına girdi.









'Bunu bana bir anlatsınlar'

Rıza hoca da son düdükle tepkisini yayıncı kuruluşa da belli etti. Sıcağı sıcağına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Attığımız ve sayılmayan golde ne vardı çözemedik. Merak ediyorum. Bilen, eden, kuralı bizden daha iyi bilen biri herkesi aydınlatsa daha iyi olur. Böyle bir gol iptali yok. Bunu kabul etmiyorum. Rica ediyorum. Bunu bana bir anlatsınlar. Bunun neden iptal edildiğini takım olarak bilmek istiyoruz. Karmakarışık bir şeyler oldu. Bir sürü şey oldu. Biraz gergin bir maç oldu" ifadelerini kullandı.





Çalımbay basın toplantısında ise şunları söyledi:

"İyi bir lig maçı oldu. İki takım da galibiyet için oynadı ama ilk devre istediğimiz şeyleri yapamadık. Değişiklikten sonra daha iyi oynadık ve golümüzü de bulduk. Eksik arkadaşlarımızın da sıkıntısını yaşadık. Ben rica ediyorum, kesinlikle hakem arkadaşlarımıza bir şey söylemeyeceğim; ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık, çözemedik. Bakıyoruz ofsayt yok, bakıyoruz başka bir şey yok. Bize göre gol. Neden iptal oldu bunu çok merak ediyorum. Rica ediyorum birisi de çıksın şundan dolayı golü vermedik desinler. Bir teknik direktör olarak rica ediyorum. Sorumlu kimse bize açıklarlarsa çok memnun oluruz.”

'Hakemlerden bayağı canımız yanıyor!'

"Bizim canımız bayağı yandı. Ben her zaman hakemlere saygılıyım ve hiç bir zaman hakemlere saygımızı esirgemiyoruz. Hiçbir zaman hakemlerle sorunumuz olmuyor. O gol neden iptal oldu onu merak ediyorum. Biz 1 puan alsaydık yine iyiydi ama olmadı. Oyun olarak baktığımız zaman zaman iyi, zaman zaman da istediğimiz şeyi yapamadık. Güzel bir maç oldu. Herkes bir şey söylüyor bunun illaki bir cevabı vardır. Hiçbir hakem arkadaş açıklandığı zaman tedirgin olmuyoruz. Hiçbir zaman da tedirginlik düşünmüyoruz. Biz kendilerine güveniyoruz."