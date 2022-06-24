Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çalımbay, ''Bizim acil transfer yapmamız gerekiyor. Ön eleme maçı öncesi uyum yakalamamız lazım. İlk oynayacağımız maç Süper Kupa finali olacak. Amacımız ülke puanına maksimum katkı sağlamak. Önemli olan bizim kuvvetli olmamız. 4-5 tane temel oyuncumuz gitti. Ahmet, Kayode, Felix ve bir çok oyuncu gitti. 4-5 oyuncu almamız gerekiyor. Gidenlerin yerine oyuncu istiyoruz. Bunları yaparsak biz gruplara kalırız ve yapacağımız transfer harcamasını 10 kat fazlasını kazanırız grup aşamasında. Biz orada kesinlikle başarılı olurzu. Ayrıca TFF'de olsam Avrupa'ya giden kulüplere yardımcı olurum; çünkü ülke puanı toplayacaklar'' dedi.

Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan? Güven Yalçın...

Beşiktaş 'tan Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'ın gündemde olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Çalımbay, ''Oğuzhan ve Salih ile Beşiktaş'la görüştüm. Onların gelme şansı yok. Biz Güven Yalçın'ı istedik. Henüz Beşiktaş'la anlaşamamış. Güven, Avrupa'ya gidebilir. Ama ben kiralık olarak Güven'in gelmesini isterim'' dedi.

Hakan Arslan'ı bırakmak istemem

Trabzonspor 'un Hakan Arslan'ı istediğine dair bir şey duymadığını dile getiren Rıza Çalımbay, ''Ben Hakan'ın gitmesini istemiyorum. Takım kaptanı. Gitmek isterse, kulüp menfaatleri çerçevesinde yardımcı oluruz. Devre arasında çocuğu rahatsız olduğu için Pedro Henrique'yi gönderdik'' şeklinde konuştuk.

Okan Buruk ne yapacağını biliyor. Başarılı olur

Okan Buruk'un Galatasaray teknik direktörü olmasına çok sevindiğini dile getiren Çalımbay, ''Çocuğu rahatsızdı. Şimdi iyi; aradık geçmiş olsun dedik. Galatasaray camiasından yetişen bir arkadaşımız. Kulübü çok iyi tanıyor ve ne yapacağını çok iyi biliyor. Başarılı olacağına inanıyorum'' dedi.