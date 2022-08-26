UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da İsveç ekibi Malmö'ye kaybederek Konferans Ligi'ne kalan Demir Grup Sivasspor , Kupa 3'te G Grubu'na düştü. Slavia Prag, Cluj ve Ballkani takımlarıyla aynı gruba düşen Yiğidolar hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

'Onunla uğraşıyorduk'

Şu ana kadar transferde biraz ağır kalmış gözüken Kırmızı-Beyazlılar aradığı orta sahayı Galatasaray 'da buldu. İsmi de bizzat Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıkladı. Tecrübeli hoca, "Cicaldau'yu kiralama isteğimiz var. Onunla uğraşıyorduk" dedi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Mostafa Mohammed'i de kiralayan Fransız ekibi Nantes'ın da tecrübeli oyuncuya bir ilgisinin olduğu biliniyor.

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Serbest kalma maddesi: 25 milyon Euro

Geçen sezon başında Rumen futbolcu ülkesinin Universitatea Craiova takımından, Sarı-Kırmızılılar'a tam 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Büyük beklentilerle Cim Bom'a gelen, serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlenen 25 yaşındaki orta saha ilk sezonunda bekleneni verememiş ve 40 maçta 5 gol, 4 asistle oynamıştı.

Morutan'ı da istediler ama...

Hatırlanacağı üzere Yiğidolar, Sarı-Kırmızılılar'dan daha önce de bir diğer Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı kiralamak istemişti. O dönem iki takım arasında görüşmeler yapılmış fakat bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. 23 yaşındaki futbolcu da İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı.