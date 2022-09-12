Sivasspor taraftarı, Caner Osmanpaşa’yı takımda istemiyor

7 dakika uzatma verilen ve 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Sivasspor ’un futbolcusu Caner Osmanpaşa, ceza sahasına topu gelişigüzel şekilde attı. İsabetsiz bir tercih yapan futbolcuya Sivasspor tribünleri büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Caner Osmanpaşa tribünlere dönerek taraftarlarla münakaşa yaşadı.

Yaşananlar üzerine tribünden büyük bir uğultu yükselirken taraftarlar sinirden çılgına döndü. Sivasspor taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin feshedilmesini isteyerek, takımda görmek istemediklerini dile getirdiler.

İHA