Süper Lig'de 21.haftayı lider geçen Demir Grup Sivaspor ilginç bir istatistiğe imza attı. Rıza Çalımbay'ın ekibi geride kalan haftalarda penaltı kullanmayan tek takım oldu. Sivasspor ligde en son 28 hafta önce penaltı vuruşu kazandı. Yiğidolar 4.4.2019 tarihinde Kayserispor'a karşı penaltı kazanmış ilginçtir bu vuruşu da Arouna Kone ile değerlendirememişti.

Sivasspor'un penaltıdan gol attığı son maç ise geçen sezon 21.haftada Akhisarspor'u 2-1 yendikleri mücadele oldu. Bu maçta Arouna Kone topu penaltıdan filelere göndermişti. Bir başka deyişle tam 1 sezondur Sivasspor'un penaltıdan golü yok.

Süper Lig'de bu sezon penaltı istatistikleri

7/8 - Galatasaray

6/8 - Fenerbahçe

5/7 - Trabzonspor

5/6 - Gaziantep FK

5/5 - Yeni Malatyaspor

4/5 - Antalyaspor

4/4 - Gençlerbirliği

4/4 - Beşiktaş

3/4 - Kasımpaşa

3/4 - Ç.Rizespor

2/4 - Göztepe

3/3 - Kayserispor

3/3 - Konyaspor

2/3 - Alanyaspor

2/2 - Başakşehir

2/2 - Ankaragücü

2/2 - Denizlispor

0/0 - Sivasspor









fanatik.com.tr/ Tolga Kuru











