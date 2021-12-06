Sivasspor, Süper Lig’de 200. galibiyetini aldı

2005-2006 sezonu ile birlikte Spor Toto Süper Lig’e ‘merhaba’ diyen ve 16 sezondur ligde mücadele eden Yiğidolar, 2021-2022 sezonunun 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ’u 1-0 mağlup ederek ligdeki 200. galibiyetini elde etti.

Sivasspor , Süper Lig’de bugüne kadar 537 maça çıktı. Bu maçlardan 200'ünü kazanan Yiğidolar, 186 kez mağlup oldu ve 151 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 740 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar kalesinde 729 gol gördü. Toplam 751 puan toplayan Sivasspor, maç başına 1,398 puan ortalaması yakaladı.

Yiğidolar Süper Lig'de 50. galibiyetini 2008-2009 sezonunun 5. hafta maçında sahasında Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup ettiği maçta, 100. galibiyetini 2012-2013 sezonunun 11. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yenerek elde etti. 2017-2018 sezonunun 24. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'u 4-1'lik skorla geçen Sivasspor lig tarihindeki 150. galibiyeti elde etti. Yiğidolar 200. galibiyetini ise 2021-2022 sezonunun 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek aldı.

SİVAS (İHA)