Sivasspor, son dakikalarda gülüyor

Sezonun flaş ekiplerinden biri olan ve şampiyonluk adayları arasında gösterilen lider Demir Grup Sivasspor, hem oynadığı futbol hem de ortaya koyduğu mücadele ile alkış topluyor.

Sezon başında çok iyi bir kamp dönemi geçiren ve oldukça kuvvetli bir şekilde kondisyon depolayan Yiğidolar ligdeki maçlarında bunu birçok kez kanıtladı. Mücadelelerin ikinci yarısında rakip takımların birçoğu oyundan düşerken, Kırmızı-Beyazlılar son dakikalarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

En anlamlısı Trabzon...

Son olarak önceki akşam Rize karşısında 90+3’te Yasin Öztekin’in golüyle beraberliği kurtaran Sivas, daha önce de Trabzonspor, Ankaragücü, Denizlispor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında 90+’larda gol bulmayı başarmıştı. Kırmızı-Beyazlılar’ın en anlamlı golü ise Trabzon karşısında geldi. Yiğidolar, Fırtına karşısında 90+6’da fileleri sarstı ve galibiyete uzandı.

Gençlerbirliği ile Rize maçlarında da son saniyelerde fileleri havalandırarak 1 puanı kurtaran Kırmızı-Beyazlılar, Ankaragücü, Denizli ve Kayseri sınavlarında ise bulduğu gollerle farkı açtı.

Atalak Özçelikli | FANATİK ÖZEL