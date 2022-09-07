UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında Sivasspor , yarın Slavia Prag’ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip grup maçlarına galibiyetle başlamak istiyor.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Avrupa’daki 23. maçı

Sivasspor, sahasında oynayacağı Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 23. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 43 gole engel olamadı.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)