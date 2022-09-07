Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Vali Şimşek futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti. Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag, yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. (DHA)