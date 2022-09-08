Bu sezon oynadığı 8 resmi maçta henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivasspor , UEFA Avrupa Ligi play-off elemelerinde Malmö engelini aşamayınca UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne devam etmek durumunda kalmıştı. Malmö eşleşmesine kıyasla kadroya Dia Saba ve Ahmed Musa katıldı. Charilaos Charisis ve Clinton N'Jie takıma daha çok adapte oldu. Savunmadan Samba Camara ile orta alandan Isaac Cofie liste dışında bırakıldı. TD Rıza Çalımbay gruptan çıkacak kapasitede bir takım olduklarını belirtirken; "Güçlü ve iyi bir takımız, inşallah iyi bir şeyler yapacağız. Taraftarımız da gelirse slavia Prag karşısında bir avantajımız var..." dedi. Hücum merkezinde Leke James ilk 11'e yakın. Stoperde "Goutas & Appindangoye" ortaklığı olacak. Eldivenler Ali Şaşal Vural'a emanet.

SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Geçen sezon Fenerbahçe 'yi eledikten sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar giden Slavia Prag, Feyenoord'a diş geçiremeyip kupaya veda etti ve Çekya'da da ligi Viktoria Plzen'in arkasında ikinci olarak tamamladı. Geçen yılı Boavista'da kiralık olarak geçiren Peter Musa ile sağ kanadı boylu boyunca kullanan Alexander Bah, Benfica'ya satıldı. 18'lik Daniel Samek, Lecce yolunu tuttu; 35'lik stoper Ondrej Kudela, Endonezya ekiplerinden Persija Jakarta ile anlaştı. Bah'ın yerine Mlada Boleslav'dan David Doudera kadroya eklendi. Ivan Schranz, Peter Olayinka, Stanislav Tecl, Lukas Masopust, Petr Sevcik ve Tomas Holes gibi kadronun değerli isimleri deplasman kafilesinde yer aldı. Gol yollarında değerli katkı veren (3 maç - 2 gol 1 asist) yeni transfer Vaclav Jurecka sakat; bir diğer yeni transfer Ewerton (3 maç - 2 gol) kadroda, hatta ilk 11'de olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. (7M)

- Slavia Prag, Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçın 7'sini kazandı. (2B 3M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Slavia Prag kazanır" oldu! %58'lik kesim son 5 resmi maçında 20 gol atan Çekya temsilcisinin Sivas'tan 3 puanla dönmesini bekliyor... %4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU FARUK NERGİZ’İN TERCİHİ

Gönlümüz temsilcimiz Sivasspor ile olsa da kırmızı beyazlılar sezona oldukça kötü başladı ve Slavia Prag son derece formda bir rakip. Çekya temsilcisini hazırlık maçlarından bu yana yakından takip ediyorum. Son derece baskılı oynayan Trpisovksy’nin ekibi tam bir teknik direktör takımı. Ezberlenmiş ataklar ve hücum setleri yapan bir takım olan Slavia hafta sonu oynadığı lig maçında geniş çaplı bir rotasyon da yaptı. 1-2 isim haricinde önemli bir eksiği de bulunmayan Slavia Prag 2 gol bulacaktır.