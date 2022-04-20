MENÜ

Sivasspor Sameul Inkoom'u transfer listesine aldı

Sivasspor transfer haberleri... TFF Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Hearts of Oak forması giyen Samuel Inkoom'u kadrosuna katmak istiyor.

20 Nisan 2022, Çarşamba 10:57 Son Güncelleme:
- A +
Sivasspor Sameul Inkoom'u transfer listesine aldı

Geçtiğimiz günlerde Pedro Henrique'yi kaybeden Demir Grup Sivasspor , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Hearts of Oak forması giyen Samuel Inkoom ile ilgileniyor.

Samuel Inkoom, Sivasspor'a doğru

Gana basınında yer alan haberlere göre; işlerin planlandığı gibi gitmesi durumunda 32 yaşındaki sağ bek oyuncunun gelecek yaz Sivasspor'a transfer olacağı belirtildi.

Antalyaspor forması giydi

Ülkemizde bir dönem Antalyaspor forması da giyen Ganalı oyuncu, bu sezon forma giydiği 3 maçta 1 gol kaydetti. 

Forma giydiği takımlar

Inkoom kariyerinde Hasacas, Asante, Basel, Bastia, Dnipro, Platanias, Boavista, Vereya, Dunav, Samtredia ve Toprpedo Kutaisi gibi takımların da formalarını giydi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...