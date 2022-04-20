Geçtiğimiz günlerde Pedro Henrique'yi kaybeden Demir Grup Sivasspor , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Hearts of Oak forması giyen Samuel Inkoom ile ilgileniyor.

Samuel Inkoom, Sivasspor'a doğru

Gana basınında yer alan haberlere göre; işlerin planlandığı gibi gitmesi durumunda 32 yaşındaki sağ bek oyuncunun gelecek yaz Sivasspor'a transfer olacağı belirtildi.

Antalyaspor forması giydi

Ülkemizde bir dönem Antalyaspor forması da giyen Ganalı oyuncu, bu sezon forma giydiği 3 maçta 1 gol kaydetti.

Forma giydiği takımlar

Inkoom kariyerinde Hasacas, Asante, Basel, Bastia, Dnipro, Platanias, Boavista, Vereya, Dunav, Samtredia ve Toprpedo Kutaisi gibi takımların da formalarını giydi.