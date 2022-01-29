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Sivasspor salonda çalıştı

DG Sivasspor, bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

29 Ocak 2022, Cumartesi 13:43 Son Güncelleme:
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Sivasspor salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig 'in 24. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam eden Sivasspor , günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yiğidolar akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit / SİVAS (İHA)

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