Sivasspor salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig 'in 24. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam eden Sivasspor , günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yiğidolar akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit / SİVAS (İHA)