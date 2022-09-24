Sivasspor, sağanak altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 8. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek Sivasspor , bugün öğlen sağanak altında yaptığı günün ilk çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İHA