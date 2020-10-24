Sivasspor Rizespor maçına hazırlanıyor!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

SİVAS (AA)