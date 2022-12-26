Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 16. hafta maçında Galatasaray 'ı konuk edecek Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun Ekim Teknik Direktörü seçilen ve ödülünü almak için İstanbul'da bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. (İHA)