Sivasspor, Petrocub maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.