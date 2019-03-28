Hakan Keleş’i takımın başına getirdikten sonra ciddi bir çıkış yakalayan ve yeni sezon için kolları sıvayan Demir Grup Sivasspor’da da kontratı bitecek oyuncu sayısı oldukça fazla. Braz, Ndinga, Douglas, Bjasmyr, Özer, Torje ve Muhammet Demir’in kontratları sona erecek.

Bu oyuncularla birçoğuyla yola devam etmeyi planlayan Kırmızı-Beyazlılar’da şu anda takımda kalmasına kesin gözle bakılan tek isim ise forvet Muhammet Demir...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncuyla iki yıllık yeni bir mukavele yapılması bekleniyor. Oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı, yeni imzanın kısa süre içerisinde atılacağı ifade edildi.