Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor , Moussa Konate'nin transferini resmen açıkladı.

Kırmızı Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Demir Grup Sivasspor’umuz, forvet oyuncusu Moussa Konate’nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşmaya vardı. Bugün transfer sürecinin tamamlanmasının adından lisansı çıkartılan Konate, kendisini Demir Grup Sivasspor’umuza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Nisan 1993’te Senegal’in M’Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla; Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi.

Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı ve 34 kez de asist yaptı.

Senegal milli takımının formasını da 32 kez giyen Konate 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Moussa Konate’ye Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz.