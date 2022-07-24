Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Sivasspor , Galatasaray ’da kadroda düşünülmeyen ve kiralık gönderilmesi planlanan Morutan’ı kadrosuna katmak adına gün sayıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın istediği oyuncular arasında yer alan Morutan hakkında Sarı-Kırmızılılar net kararını verdi. Oyuncu kiralık gönderilecek. Okan Buruk’un transferine izin verdiği genç yıldız için Sivasspor’a söz verilmişti. Yiğidolar, Rumen futbolcuyla birkaç gün içerisinde masaya oturacak. Birçok talibi olan Morutan’ın da Avrupa serüveni nedeniyle tercihini Sivasspor’dan yana kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

3 kez Milli oldu

Morutan, futbol kariyerinde ise 213 maça çıktı. 20 gol atan genç yıldız adayı, 29 kez sarı kartla, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç oyuncu, Romanya A Milli Takımı’nda da 3 kez forma giymeyi başardı.