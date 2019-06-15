Sivasspor Mamadou Samassa transferini açıkladı

Demir Grup Sivasspor, kaleci Mamadou Samassa'ı renklerine bağladı.

15 Haziran 2019, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Sivasspor Mamadou Samassa transferini açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa'da Troyes forma giyen Mamadou Samassa ile başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Şubat 1990'da Montreuil'de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven geçtiğimiz sezon Troyes'da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Mamadou Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

29 yaşındaki Samassa, 14 kez Mali milli takımının formasını giydi. 

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