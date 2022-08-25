Sivasspor-Malmö | Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, kapalı gişe!

Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Sivas 4 Eylül Stadı, Sivasspor ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off ikinci ayağında tamamen doldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Bu sezon ilk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı

Sivasspor’a destek vermek için yapılan organizasyonda, stada gelen yaklaşık 28 bin taraftara ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldığı ifade edildi.

27 bin 532 kapasiteli stadyum, dağıtılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken, Sivassporlu taraftarlar müsabaka esnasında görev yapan Mehmetçiklere de tezahüratla destek verdiler. (İHA)