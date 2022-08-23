Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarına başladı

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Sivasspor , İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Dün Alanyaspor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Malmö 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic görev yapacak.