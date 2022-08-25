UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor , İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar, rakibini 3 farkla yenip birüst tura çıkmak için mücadele edecek. Kırmızı-Beyazlılar’da bu mücadele öncesinde eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Sivasspor, sahasında oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesinde 22. maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, geride kalan 21 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Yiğidolar, ağlarında ise 41 gole engel olamadı.

Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve TSİ 20.00’de başlayacak Sivasspor-Malmö maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Sivasspor-Malmö 11'ler:

Sivasspor: Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James

Malmö: Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin

Rıza Çalımbay: Her türlü riski de göze almamız gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında bugün sahasında Malmö ile karşılaşacak olan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Takımımın pozisyona girmeme ihtimali yok, kesinlikle pozisyona gireceğiz. Bizim hedefimiz gruplara kalmak" dedi. Çalımbay, "Avrupa’nın en iyi takımlarından birisiyle oynayacağız ve bunun farkındayız. İlk maçımızda kolay geçmedi ve zor geçti. Ama maçın ilk yarısı bitti burada ikinci yarısı başlayacak. Tabii ki burada daha farklı bir biçimde oynamamız gerekiyor. Her türlü riski de göze almamız gerekiyor. Herkesin oradaki maçın çok çok üzerine çıkıp oynaması gerekiyor."

'En büyük destekçimiz'

"Kadroda değişiklik olacak, maçın sonlarına doğru durumu götürdüğümüz takdirde de her türlü riske gireceğiz. Çünkü bu maç bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Onun için herkesin iki kat daha konsantre olması ve mücadele etmesi gerekiyor. Bunların hepsini de yapacağız, her türlü riske gireceğiz. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak. Onların da desteğiyle, takımıma güveniyorum ve çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.