2022 Dünya Kupası'nın ardından Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam etti. 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray , sahasında İstanbulspor'u konuk etti.





Fenerbahçe 'nin deplasmanda Trabzonspor 'a 2-0 mağlup olmasının ardından sarı - kırmızılılar bu maça liderlik parolasıyla çıktı.

BAFETIMBI GOMIS ŞOV YAPTI

Sarı - kırmızılılar Bafetimbi Gomis'in iki topunun direkten döndü maçta, Fransız golcünün iki golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

82. dakikada İstanbulspor, Mehmet Yeşil'in golüyle farkı bire indirirken kalan dakikalarda İstanbulspor daha ofsansif bir oyun sergiledi, ancak Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

TORREIRA'DAN TEPKİ ÇEKEN KART

Mücadelenin 89. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lucas Torreira'yı oyundan çıkarıp, yerine Sergio Oliveira'yı aldı.





Hakem Torreira'ya yakın olduğu çizgiden çıkmasını işaret etmesine rağmen, Uruguaylı yıldız yedek kulübesinin önünden çıkmaya ısrar etti.

Hakem Abdülkadir Bitigen de, Torreira'ya zaman geçirmeye yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi. Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında Torreira'dan yoksun gidecek.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Yıldız oyuncu, oyundan çıktıktan sonra Teknik Direktör Okan Buruk'un tepkisiyle karşılaştı. Mücadelenin ardından konuyla ilgili konuşan başarılı çalıştırıcı; "Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkartmak istedi, onun ortadan çıkacağım demesi, kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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Buna sinirlendim. Bazen oyuncular plan yapar. Onla ilgili şeyimiz de yok. Bu hafta cezalı durma düştü. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak" ifadelerini kullandı.

TORREIRA'DAN YANIT

Taraftarların da tepkisini çeken Lucas Torreira, İstanbulspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Torreira yaptığı paylaşımda; "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray!'ın 29 Aralık günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasında Lucas Torreira cezası nedeniyle görev yapamayacak.