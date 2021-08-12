UEFA’nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Sivasspor , 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum’u konuk edecek. Son yıllarda Avrupa'daki en başarılı temsilcilerimiz arasında yer alan Sivasspor, evinde alacağı skorla tur biletini kapmak ve başarılarına bir yenisini eklemek istiyor. Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü.

Sivasspor-Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve bu akşam TSİ 21.00’de başlayacak Sivasspor-Dinamo Batumi mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Dinamo Batumi muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Sefa, Hakan, Fajr, Kayode, Yatabare

Dinamo Batumi: Kupatadze, Azatsky, Azarovi, Kobakhidze, Teidi, Jighauri, Mamuschashvili, Altunashvili, Flamarion, Zaria, Chabradze

Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynuyoruz

Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Dinamo Batumi tehlikeli bir takım. Buradaki maç, öyle kolay olmayacak. Mücadele etmezsek, oyunda kalmazsak sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç. Çok zor, çekişmeli bir kapışma olacak. Bizim açımızdan bir final maçı. Biz de bu maçları milli maç gibi oynuyoruz" dedi.